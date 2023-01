Petróleo Brent sobe mais de 3% depois de a China reabrir fronteiras

© D.R.

O petróleo Brent para entrega em março subiu esta segunda-feira 3,09% no mercado de futuros de Londres depois de a China ter reaberto as suas fronteiras.

O petróleo do Mar do Norte, de referência na Europa, estava hoje a ser negociado no International Exchange Futures a 81 dólares por barril, contra 78,57 dólares no fecho da última sexta-feira.

A decisão de Pequim de reabrir as suas fronteiras após um longo período de controlo da covid-19 impulsionou o mercado na perspetiva do aumento da procura de petróleo na China, o maior importador mundial do "ouro negro", de acordo com analistas citados pela Efe.

A isto acresce a esperança de que os Estados Unidos decidam um aumento das taxas de juro inferior ao esperado, adiantam.