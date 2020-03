Petrolífera Total adquire a empresa Global Wind Power France

A Total referiu também em comunicado que quer reforçar o posicionamento no negócio eólico e esclareceu que a Global Wind Power France (GWP) dispõe de um portfólio de mais de 1.000 megawatts em projetos eólicos ‘onshore’ (em terra), dos quais 250 megawatts serão concessionados até 2025.

Esta operação foi realizada através da Total Quadran, subsidiária da petrolífera Total, que assim “fortalece a sua posição”, disse o presidente da Gas, Renewables and Power da Total, Philippe Sauquet.

O gestor explicou ainda que a Total Quadran possui atualmente “uma capacidade instalada e operada de quase 1.000 megawatts”, incluindo mais de 500 megawatts de energia eólica ‘onshore’ (em terra).

As equipas da GWP juntar-se-ão à Total Quadran, adicionando experiência àquela já existente no grupo, com o propósito de acelerar o desenvolvimento da energia eólica em França.