Petrolíferas congratulam-se com parecer sobre regras de emissões para veículos pesados

© © EPA/NEIL HALL

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Agosto, 2023 • 14:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) congratulou-se hoje com o parecer sobre a revisão das normas de emissão de dióxido de carbono (CO2) para veículos pesados, adotado pelo Comité Económico e Social Europeu (CESE).

"Este importante parecer, elaborado no âmbito das discussões sobre o futuro do limite das emissões de CO2 de veículos pesados, destaca o papel do pacote legislativo 'Fit for 55' como pedra angular que 'deve garantir uma abordagem de ciclo de vida e evitar uma descarbonização do transporte rodoviário que desloque as emissões de gases de efeito de estufa para montante na cadeia de valor'", considerou a associação das petrolíferas, na sua revista mensal.

O parecer adotado na semana passada sublinha ainda que "a resiliência da economia da União Europeia beneficiaria de uma estratégia tecnológica diversificada, com veículos que utilizam combustíveis sustentáveis em complemento aos veículos elétricos e veículos a hidrogénio, enquanto estas duas tecnologias se desenvolvem e alargam a sua base doméstica na UE".

Adicionalmente, o documento defende que "a opção tecnologicamente neutra apresenta inúmeras vantagens atenuando significativamente os riscos, tanto de desenvolvimento das novas tecnologias quanto de segurança do abastecimento".

O parecer destaca ainda que "a metodologia que distingue as emissões de CO2 (de combustíveis fósseis) e emissões circulares ou líquidas nulas (de combustíveis sintéticos e biocombustíveis sustentáveis), em contexto de ciclo de vida completo, demonstra que os veículos com MCI [motor de combustão interna] e híbridos eficientes, alimentados por biocombustíveis sustentáveis e 'e-fuels' (sintéticos), têm uma pegada de carbono comparável à dos veículos elétricos quando estes utilizam eletricidade de origem fóssil", referiu a Apetro.