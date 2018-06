Petrolíferas querem trocar carros por navios nas vendas de gasóleo

Com as vendas dos carros a gasóleo a cair, e responsáveis europeus a anunciar mesmo a morte a curto prazo dos motores a diesel, como sendo uma “tecnologia do passado”, as maiores petrolíferas e gasolineiras nacionais e internacionais também já começam a olhar com atenção para este tema. E a pôr em marcha os seus planos B, que incluem a transição do gasóleo do transporte rodoviário para o transporte marítimo. De acordo com o recente estudo Cepsa Energy Outlook 2030, a procura por combustíveis para uso rodoviário diminuirá em 2,1 milhões de toneladas nos próximos anos, sendo que o diesel vai concentrar a totalidade da queda do lado da procura.

Enquanto a gasolina se manterá estável, em 1,1 milhões de toneladas, entre 2015 e 2030, o gasóleo para veículos lígeiros será o que cairá mais, de 1,4 para um milhão de toneladas (-2,2%), e o gasóleo para pesados evoluirá de 2,4 para 2,1 milhões de toneladas (-0,9%).

O mesmo documento mostra também que em 2030 o parque automóvel em Portugal continuará a ser maioritariamente dominado por motores a gasolina e gasóleo, mas com uma clara inversão de marcha nas tendências: de uma quota de venda de veículos novos na ordem dos 68% em 2015, o diesel vai passar para apenas 15% em 2030; enquanto isso, a gasolina subirá de uma quota de 30 para 35% e os híbridos darão um salto de gigante de 1,7% para 35%; e os elétricos chegarão a uma quota de 15%.

“Verificamos uma inversão nas vendas de carros a diesel, que estão a cair cada vez mais, a favor da gasolina e dos híbridos. A queda nas vendas de diesel é uma tendência que já estamos a observar nos carros de passageiros. A procura do diesel vai continuar nos transportes pesados e direccionar-se para outros setores, como o marítimo. Vai haver uma migração do diesel dos automóveis para os navios”, disse ao DN/Dinheiro Vivo o diretor de estratégia da petrolífera espanhola, Héctor Perea.

A mesma estratégia é avançada pela portuguesa Galp. “Estamos a abrir caminho nas soluções de abastecimento a navios que terão maiores restrições na utilização de fuelóleo a partir de 2020. Uma das alternativas é o recurso ao gás natural liquefeito, que a Galp já disponibiliza em todos os portos nacionais. Outra opção é, precisamente, a substituição de fuel por gasóleo, com recurso à produção das refinarias europeias”, refere fonte oficial da empresa. Segundo os dados da Agência Internacional de Energia, o consumo de produtos petrolíferos deverá crescer 11,5% até 2040, sendo que o setor dos transportes rodoviários, em que o gasóleo é preponderante, deverá registar um aumento de 8%. Nos transportes marítimos e aviação, o aumento previsto é de 42%.

Para já, o gasóleo ainda é rei e senhor em Portugal. Segundo dados da Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis (ENMC), as vendas de Gasóleo em 2017 foram de 4,8 milhões de toneladas, enquanto as de gasolina rondaram apenas um milhão de toneladas. Isto para um parque automóvel de 6,2 milhões de veículos, dos quais 3,9 milhões a diesel (64%), de acordo com o INE, e face a 61% de vendas de carros a gasóleo em 2017 (ACAP), 34% a gasolina e 4,7% de híbridos, elétricos e GPL/GN.

Para a BP, o diesel continua a representar mais de metade das vendas, com a versão premium deste combustível a “crescer sustentadamente ao longo dos últimos 4 anos”, revela Pedro Oliveira, presidente da BP Portugal,. “Se há tecnologia que tem tido o mérito de promover a redução das emissões é a tecnologia diesel. Veja-se o percurso absolutamente notável que esta tecnologia percorreu ao longo dos últimos 20 anos ao nível da redução dos consumos e das emissões. Hoje um veículo a diesel, numa lógica de ciclo completo, emite tanto quanto um veiculo elétrico”, diz o responsável, rematando: “A substituição do diesel por gás natural no transporte marítimo será (entre outras) na realidade uma das grandes oportunidades para reduzir emissões”.