PEV disse ao PR que considera "desnecessária a dissolução da AR e a convocação de eleições"

O deputado do partido Ecologista Os Verdes (PEV) José Luís Ferreira © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) considera que o chumbo à proposta do Orçamento do Estado para 2022 não tem de, obrigatoriamente, levar à dissolução da Assembleia da República (AR) e a eleições legislativas antecipadas. E foi essa mensagem que o partido, o terceiro a ser recebido pelo Presidente da República, deixou ao Chefe de Estado.

José Luís Ferreira, líder do partido, em declarações aos jornalistas após o encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, transmitidas pela RTP3, reiterou a posição do partido que a não aprovação da proposta de Orçamento "não obriga à convocação de eleições antecipadas" e que existem vários caminhos que podem ser tomados. "Esses caminhos deviam ser objetos de reflexão. Dissemos que considerámos desnecessária dissolução da AR e a convocação de eleições", afirmou José Luís Ferreira.

Ainda assim, o deputado admite que se o País for mesmo para eleições legislativas antecipadas, estas "devem ser o mais céleres" possível. E considera que haverá "condições para que se realizem por volta de 16 de janeiro" de 2022.

A data de 16 de janeiro também agrada ao Chega. "As eleições não são responsabilidade do Presidente da República nem de nenhuma partido à direita mas do cimento que unia à esquerda que ruiu", disse André Ventura aos jornalistas após o encontro com Marcelo Rebelo de Sousa.

O líder do Chega defende que o País atravessa um "contexto de urgência", que exige que haja "uma solução o mais rápido possível", ou seja, "ter eleições o mais rápido". Ventura considera assim que 16 de janeiro de 2022 é uma "data aceitável" para que o País vá a votos.

Marcelo Rebelo de Sousa está neste sábado a receber os partidos com assento parlamentar para discutir a dissolução do parlamento e da data das eleições antecipadas após o chumbo da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano.

O Chega foi o segundo partido recebido nesta tarde. A Iniciativa Liberal foi o primeiro partido. João Cotrim Figueiredo transmitiu ao Presidente da República o desejo de que as eleições antecipadas não ocorram "antes de 30 de janeiro", para permitir que haja um "campo de jogo equilibrado entre todas as forças políticas, segundo a Lusa.

O líder da Iniciativa Liberal afirmou que manifestou a Marcelo Rebelo de Sousa que o "parlamento deve ser dissolvido, na medida em que já não há uma solução política estável que deste parlamento possa sair".