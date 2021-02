Pfizer e BioNTech estudam eficácia de uma 3ª dose da vacina no combate às novas variantes

© Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

A Pfizer e a BioNTech iniciaram um estudo para averiguar a eficácia de uma terceira dose da vacina contra a covid-19 no combate a novas estirpes do vírus, como a já identificada na África do Sul, foi divulgado esta quinta-feira. As farmacêuticas estão já a realizar testes em humanos.

Esta abordagem é distinta da Moderna., que apostou no desenvolvimento de uma nova vacina para a variante da covid-19 da África do Sul. A Moderna já enviou doses para os reguladores de saúde dos Estados Unidos com vista a realizar testes em humanos.

A Pfizer e a BioNTech disseram esta quarta-feira que também estão em discussões com os responsáveis de saúde dos EUA, europeus e outros sobre o estudo de uma versão ajustada da sua vacina para proteger contra a variante encontrada na África do Sul.

"Estamos a desenvolver várias medidas para agir de forma decisiva e estar prontos caso uma variante se torne resistente à proteção conferida pela vacina", disse o presidente executivo da Pfizer, Albert Bourla, em comunicado.