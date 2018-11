Pharol obtém luz verde dos acionistas para aumento de capital

A Pharol obteve luz verde, esta sexta-feira, dos acionistas para o aumento de capital, em assembleia-geral extraordinária.

A eleição dos corpos sociais foi suspensa, sendo que uma nova aprovação terá lugar numa assembleia-geral marcada para 11 de janeiro.

“Os pontos 2,3 e 4, ligados ao aumento de capital foram aprovados, embora com algumas vozes dissonantes, o que não deixa de ser estranho porque são os principais interessados”, comentou Luís Palha da Silva, presidente do conselho de administração da Pharol, em declarações ao Dinheiro Vivo à saída da reunião magna de acionistas.

Questionado sobre se a voz dissonante na votação seria a Oi, Luís Palha da Silva confirmou que tinha sido a operadora brasileira, que tem previsto um aumento de capital, a levantar objeções. “Que demonstram incompreensão, alguma falta de estudo e incoerência”, considera. “Mas foi aprovada”.

Já a proposta referente à eleição dos órgãos sociais da sociedade “foi adiada, para uma assembleia geral a decorrer a 11 de janeiro”, referiu o responsável.

Aumento de capital reforçado

Os acionistas votaram esta quinta-feira a um reforço de capital, passando de um máximo até 55 milhões para até 80 milhões, injeção de capital para acorrer ao aumento de capital da Oi, procurando com isso evitar maior diluição do valor da posição acionista da Pharol, atualmente a rondar os 7%.

A Pharol ainda não decidiu se vai acompanhar o aumento de capital da Oi, de 4 mil milhões de reais, cerca de 947 milhões de euros. Em cima da mesa está a opção de vender direitos de preferência ou até ações, tudo dependendo da evolução dos títulos no mercado, montante que poderá ser usado para ir ao aumento de capital impactando no montante necessário do aumento de capital da Pharol, tal como já tinha adiantado a companhia em declarações ao Dinheiro Vivo. Uma decisão terá de ser tomada até 17 de dezembro.