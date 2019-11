PIB alemão cresce e evita recessão técnica

O Produto Interno Bruto (PIB) alemão cresceu 0,1% no terceiro trimestre do ano e evitou uma recessão técnica depois de no trimestre anterior se ter contraído 0,2%, informou a Destais, agência federal de estatística alemã. No primeiro trimestre do ano o PIB alemão cresceu 0,5%. Os economistas falam de “recessão técnica” quando o PIB se contrai durante dois trimestres seguidos.

A maioria dos analistas não esperam que haja uma recessão num futuro próximo apesar de se estar a assistir a uma desaceleração do crescimento. “O auge terminou, mas de momento não é de esperar uma recessão profunda”, refere o último relatório do conselho assessor de economistas do Governo alemão, conhecido como o grupo dos “cinco sábios”.

O que se espera é que este ano o crescimento fique abaixo do de 2018, quando o PIB cresceu 1,5%. Segundo as estimativas dos cinco sábios, o crescimento este ano será de 0,5%.

A desaceleração é atribuída, sobretudo, aos conflitos comerciais internacionais e à incerteza gerada pelo ‘Brexit’, que afeta especialmente setores chave da economia alemã que tem uma clara vocação exportadora. Contudo, em setembro houve um aumento, de 4,6%, das exportações.

O consumo privado é considerado atualmente como o principal pilar do crescimento na Alemanha, o que se deve em boa parte à baixa taxa de desemprego. Contudo, a desaceleração da conjuntura provoca uma queda da confiança dos consumidores.