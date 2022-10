PIB cresce 0,4% em cadeia no terceiro trimestre deste ano

Economia nacional a crescer © José Carmo / Global Imagens

O Produto Interno Bruto (PIB) português cresceu 4,9% em termos homólogos no terceiro trimestre deste ano (uma desaceleração face aos 7,4% no trimestre anterior), avança o Instituto Nacional de Estatística (INE). De acordo com a estimativa rápida divulgada esta segunda-feira, "comparando com o 2º trimestre de 2022, o PIB aumentou 0,4% em volume, mais 0,3 pontos percentuais que o registado no trimestre anterior".

Como explica a estimativa rápida, apesar da aceleração dos preços impostos ao consumidor é necessário destacar o crescimento do consumo, ressalvando que "o contributo da procura interna para a variação em cadeia do PIB passou a positivo".

"O contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB diminuiu no 3º trimestre, verificando-se uma desaceleração do consumo privado e do investimento." E, também, segundo a mesma fonte, "o contributo positivo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB também diminuiu, traduzindo a desaceleração das Exportações de Bens e Serviços, em volume, mais intensa que a das Importações".