PIB da Alemanha cai 6,3% em 2020 e cresce 5,3% em 2021

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha deverá contrair-se 6,3% em 2020 e crescer 5,3% em 2021, segundo as previsões de verão da Comissão Europeia hoje divulgadas em Bruxelas.

Para a taxa de inflação na Alemanha, Bruxelas prevê que seja 0,4% em 2020 e 1,5% em 2021.

Bruxelas refere no documento hoje divulgado que, embora uma situação epidemiológica relativamente benigna tenha permitido à Alemanha estar entre os primeiros países da União Europeia (UE) a começar a flexibilizar as medidas de confinamento, com uma flexibilização significativa a começar em meados de maio, espera-se que a atividade económica no segundo trimestre continue a apresentar um declínio sem precedentes.

Apesar de um crescimento mais fraco do que o esperado no primeiro trimestre e de uma deterioração das perspetivas externas, prevê-se que o PIB real da Alemanha diminua em 2020, em grande parte em linha com a previsão da primavera de 6,25%, refere a Comissão.

Adianta ainda que se espera que o estímulo orçamental maciço aumente a procura, forneça o apoio de liquidez necessário e evite um aumento do desemprego no país.

Assim, Bruxelas conclui que se espera, portanto, que se prepare o caminho para uma recuperação relativamente rápida, com início no segundo semestre deste ano.

Contudo, a Comissão adverte que os riscos se inclinam para o lado negativo e estão relacionados com uma possível queda internacional mais prolongada e uma procura de exportações alemãs deprimida.

Dada a forte orientação da Alemanha para a exportação, isto implicaria um maior impacto na atividade industrial e poderia atrasar a recuperação, explica Bruxelas, precisando que a nível interno, a procura dos consumidores poderia demorar mais tempo a recuperar se as preocupações sanitárias se prolongassem, a incerteza dos rendimentos persistisse e os efeitos dos estímulos ao consumo se revelassem mais fracos.