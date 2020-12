PIB da OCDE aumenta 8,1% no terceiro trimestre mas ainda aquém do pré-pandemia

© António Pedro Santos / Global Imagens

O PIB dos países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) entre julho e setembro foi 2,4% inferior ao do último trimestre de 2019, antes do início da pandemia do novo coronavírus.

Nos países mais atingidos pelos encerramentos e confinamentos para travar a pandemia durante o segundo trimestre do ano, ocorreram aumentos significativos no terceiro trimestre, tais como em França (18,7%), Itália (15,9%), Turquia (15,6%) ou no Reino Unido (15,5%).

Outras grandes economias conseguiram aumentos mais modestos, como a Alemanha (7,7%), Brasil (7,4%) e Estados Unidos (5,3%).

A União Europeia registou um aumento de 11,5% e a zona euro de 12,5%.

No conjunto dos países do G20, o PIB foi 2% inferior ao do terceiro trimestre do ano passado, com apenas dois países a registar aumentos, a Turquia (5,4%) e a China (4,9%)

A Índia foi o país do G20 com a mais forte recuperação trimestral, com o PIB a crescer 21,9%, depois de ter sofrido uma queda de 25,2% no segundo trimestre, a maior queda jamais registada.