PIB das principais economias do euro afunda em 2020

O ano de 2020 foi de má memória para as economias mundiais. Na Zona Euro, as quebras do produto interno bruto (PIB) foram acentuadas embora, no caso de algumas economias, o quarto trimestre tenha representado uma pequena lufada de ar fresco, graças ao consumo interno.

A economia espanhola contraiu 11% no ano passado e, de acordo com o El País, representa a maior queda desde a Guerra Civil espanhola, ou seja, em mais de 85 anos. Quantificado em euros, a queda da produção da economia do país vizinho foi de cerca de 130 mil milhões de euros o que, de acordo com o jornal, quase o equivalente ao que Espanha paga, por ano, em pensões.

A contribuir para esta queda do PIB estará o facto de a Espanha ter tido um confinamento prolongado na primeira vaga da pandemia e, aponta o jornal, ter uma economia mais dependente de serviços como a hotelaria e o turismo - fortemente castigados à escala mundial - e um tecido empresarial muito centrado em PME que têm mais dificuldades em aguentar as oscilações das medidas e da sociedade devido à pandemia.

O gabinete de estatística espanhol revelou ainda que no quarto trimestre do ano passado o PIB cresceu 0,4%, impulsionado pelo consumo interno.

Em França, o PIB sofreu uma contração de 8,3% algo que, segundo o Le Monde, é uma "recessão histórica" mas ainda assim não confirmou os piores cenários. Houve analistas que admitiam que a segunda maior economia da Zona Euro afundasse na casa dos 11%. "A França viveu um choque económico sem precedentes, mas também mostrou uma real capacidade de recuperação no final do ano", comentou o ministro Bruno Le Maire.

O titular da Economia e das Finanças sustentou ainda que a recuperação no quarto trimestre demonstrou "a relevância dos mecanismos de apoio implementados pelo governo" e que têm dado proteção às empresas e trabalhadores. De outubro a dezembro, a economia francesa caiu 1,3%.

Já na Alemanha, o motor da economia do euro, o PIB caiu 3,9% em 2020. Apesar de a economia não ter afundado tanto como em outras geografias, Berlim está agora menos otimista para a evolução da economia tendo esta semana revisto m baixa as previsões para este ano. O governo de Angela Merkel antecipa agora que a economia cresça 3% quando, na altura revisão de outuno, previa que o PIB avançasse 4,4%.

"Estamos a assistir a uma estagnação do número de infeções, o que nos dá esperança", disse o ministro da Economia germânico, Peter Altmaier, citado pela Reuters. O governante, ainda assim, salvaguardou que a situação continua a ser muito séria até por causa das novas estirpes do vírus.

A Alemanha aplicou medidas de confinamento em novembro e restringiu ainda mais essas medidas em dezembro devido à evolução da pandemia. Por isso, o ministro da Economia explicou que na reta final de 2020 a economia avançava a duas velocidades: indústria robusta mas os serviços a sentirem os efeitos das restrições. O confinamento na Alemanha vai durar, pelo menos, até meados de fevereiro.