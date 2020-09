PIB do Reino Unido cai quase 20% no segundo trimestre

O produto interno bruto (PIB) do Reino Unido caiu 19,8% no segundo trimestre, em comparação com os três meses anteriores, de acordo com os números divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (ONS).

No primeiro semestre do ano, o PIB britânico diminuiu 21,8% em relação aos seis meses anteriores, acrescentou o Instituto Nacional de Estatística britânico.

O Reino Unido entrou oficialmente em recessão em agosto passado, uma vez que dois trimestres consecutivos de contração económica foram confirmados, devido ao impacto das medidas impostas pelo governo no âmbito da pandemia da covid-19.

