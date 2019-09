PIB do Reino Unido contrai-se 0,2% no segundo trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido contraiu-se 0,2% no segundo trimestre do ano, confirmou hoje a agência nacional de estatísticas britânica (ONS) ao apresentar o cálculo definitivo.

Esta contração nos meses entre abril e junho, que a ONS (Office for National Statistics) já tinha adiantado num primeiro cálculo, indica que o país poderá atravessar uma recessão técnica caso a economia britânica volte a contrair-se no terceiro trimestre, de julho a setembro.

Depois de rever em alta os dados do primeiro trimestre, a ONS indicou hoje que o crescimento homólogo do PIB do Reino Unido, apoiado pelo setor dos serviços, se situa em 1,3%, face a 1,2% anteriormente estimado.

Os analistas antecipam que a economia terá crescido no terceiro trimestre, o que poderá confirmar-se quando o organismo das estatísticas publicar a primeira estimativa sobre aquele período, em 11 de novembro.

Os fundamentos da economia britânica mantêm-se estáveis de momento apesar da incerteza gerada pelo ‘Brexit’ ou saída da União Europeia, com o desemprego no mínimo de 3,8% e a inflação em 1,7%.