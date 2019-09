PIB do Reino Unido cresce 0,3% em julho

A atividade económica no Reino Unido cresceu 0,3% em julho, face ao mês anterior, e estagnou entre maio e julho, em relação aos três meses anteriores, anunciou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística britânico (ONS).

O ritmo de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) foi nulo em junho deste ano, face a maio, e teve uma queda de 0,2% entre fevereiro e abril, face a igual período anterior, referem dados do ONS citados pela agência de notícias financeiras Bloomberg.

O crescimento do PIB mensal foi superior ao que era esperado pela média dos analistas da Bloomberg que apontavam para um aumento de 0,1% no mês de julho, em cadeia, e para uma queda de 0,1% entre maio e julho deste ano, face aos três meses anteriores.

Em termos mensais, em julho, o crescimento do PIB foi impulsionado pelo setor dos serviços, embora o organismo oficial tenha reportado uma desaceleração da atividade deste setor desde o início de 2019.

Embora os analistas esperem uma retoma modesta do crescimento nos três meses em curso, os diferentes indicadores macroeconómicos sinalizam que a atividade económica foi afetada pela crise do Brexit, em particular no mês de agosto, o que poderá levar a uma nova contração do PIB e colocar os investidores perante uma “recessão técnica”.