PIB do Reino Unido cresce 0,8% em maio, mas continua 3,1% abaixo do nível pré-pandemia

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,8% em maio face a abril, mas manteve-se 3,1% abaixo do nível verificado antes do início da pandemia, informou hoje Office for National Statistics (ONS).