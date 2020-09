PIB do segundo trimestre regressa ao nível de 1999

É como se tivéssemos regressado ao primeiro trimestre de 1999. O que o país produziu entre abril e junho deste ano ficou pouco acima do volume do produto interno bruto (PIB) do início do penúltimo ano do século passado.

De acordo com as estimativas preliminares divulgadas no início da semana pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), no segundo trimestre do ano, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país ultrapassou os 42,3 mil milhões de euros, semelhante ao PIB do primeiro trimestre de 1999.

Esta comparação permite perceber o nível de destruição causado pelo confinamento do país nos meses a partir de meados de março quando foi decretado o estado de emergência que só acabou em maio.

E se olharmos para o semestre, a conclusão também não é animadora. Na série histórica do INE que vai até 1995, o PIB do primeiro semestre fica pouco acima de 2002. De janeiro a junho deste ano, o país produziu o equivalente a 91,4 mil milhões de euros. Há 18 anos, para o mesmo período o valor foi de 91,6 mil milhões de euros.

Nesse período, o turismo praticamente desapareceu, a produção industrial sofreu uma forte redução, o retalho teve quedas históricas. Os portugueses deixaram de comprar e de investir. E isso nota-se quando se olha para o contributo de cada uma das componentes do PIB.

Famílias gastaram menos

A procura interna – que inclui, grosso modo, o consumo das famílias e do Estado e o investimento dos residentes – caiu 12% face ao segundo trimestre de 2019, tendo contribuído em quase três quartos (73%) para a variação homóloga do PIB.

Mas o que mais pesou foi mesmo o gasto das famílias que afundou 15%. E, mais uma vez, será necessário recuar a 1999 para ter um valor de despesas semelhante. No segundo trimestre, as famílias residentes despenderam 26,79 mil milhões de euros. No terceiro trimestre de 1999 foram 26,72 mil milhões. Os portugueses deixaram de comprar bens e serviços, a única exceção foram os alimentos.

As famílias nunca tinham gastado tanto dinheiro em bens alimentares como no segundo trimestre, superando os 6,3 mil milhões de euros, um aumento de 4,7% face ao mesmo período do ano passado e de 2% face aos primeiros três meses do ano.

O resto simplesmente colapsou, com destaque para a compra de carros. “As despesas das famílias residentes em bens duradouros [inclui também eletrodomésticos, por exemplo] apresentaram uma acentuada redução, refletindo principalmente uma quebra abrupta das aquisições de veículos automóveis”, aponta o INE, acrescentando que “a componente de bens não duradouros e serviços também diminuiu de forma expressiva, passando de uma taxa de variação homóloga de -0,6% no 1º trimestre para -13,6%”, indicam os dados do gabinete de estatística.

O investimento deu igualmente um grande contributo para a erosão do produto no segundo trimestre, mas também à semelhança do consumo das famílias, houve uma componente que sobressai pelo comportamento em contraciclo: a construção que acelerou, passando de uma variação homóloga de 2,5% no primeiro trimestre para 7,5% nos três meses seguintes.

A formação bruta de capital fixo (FBCF) na construção foi de 4,74 mil milhões de euros. E isso, nota o INE, “contrasta com o verificado em vários países da União Europeia, onde o setor da construção também terá sido muito afetado pelo impacto negativo da pandemia”.