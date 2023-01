PIB nacional cresceu 6,7% em 2022

O Produto Interno Bruto (PIB) português cresceu 6,7% em 2022, sendo o mais elevado desde de 1987, revelam as Contas Nacionais Trimestrais do Instituto Nacional de Estatística (INE). Como explica o instituto, "a procura interna apresentou um contributo positivo expressivo para a variação anual do PIB, mas inferior ao observado no ano anterior", sendo que abrandou o investimento e acelerou o consumo privado. Este valor fica, no entanto abaixo dos 6,8% que o Governo previa.

Já a procura externa aumentou - passou de negativa em 2021 a positiva em 2022 - e verificou-se o aumento em volume das exportações de bens e serviços. Já as importações desaceleraram.

Por trimestres e no que aos três últimos meses do ano passado diz respeito, o PIB registou um aumento homólogo de 3,1%, o que significa uma descida relativamente aos 4,9% do terceiro trimestre de 2022. O INE explica esta diminuição com "uma desaceleração do consumo privado e uma redução do investimento".

Por seu turno, as exportações de bens e serviços em volume desaceleraram mais intensamente que as importações. Diz o Instituto Nacional de Estatística que "no 4º trimestre de 2022, observou-se uma perda dos termos de troca em termos homólogos, mas menos intensa que as perdas observadas desde o 2º trimestre de 2021, em resultado da desaceleração mais pronunciada do deflator das importações que o das exportações".

Em comparação com o terceiro trimestre do ano passado, o PIB português aumentou 0,2% em volume (crescimento em cadeia de 0,4% no trimestre anterior). Uma quebra justificada pela diminuição do contributo positivo da procura interna para a variação em cadeia do PIB. No mesmo sentido, o contributo da procura externa líquida manteve-se ligeiramente negativo.

Fonte: Instituto Nacional de Estatística