PIB per capita nos países da UE varia entre 55% e 277% da média, Portugal com 74% (Imagem de arquivo) © Igor Martins/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 23 Março, 2022 • 12:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O produto interno bruto (PIB) per capita, em 2021, expresso em paridade de poder de compra variava entre os 55% abaixo da média europeia (100%) na Bulgária e 277% no Luxemburgo, com Portugal a registar 74%, divulga o Eurostat.

Depois do Luxemburgo, com 277% acima da média europeia, a Irlanda aparece em segundo lugar entre os Estados-membros da União Europeia (UE), com 121%, seguida pela Dinamarca, Países Baixos, Suécia, Bélgica e Áustria, cada um com um PIB per capita mais de 20% acima da média.

Segundo o serviço estatístico da UE, o elevado nível do PIB per capita na Irlanda pode ser parcialmente explicado pela presença de grandes empresas multinacionais detentoras de propriedade intelectual.

O fabrico por contrato associado a estes ativos contribui para o PIB, enquanto uma grande parte do rendimento é devolvida aos proprietários finais das empresas no estrangeiro.

A Alemanha (119%), a Finlândia (113%) e a França (104%) são os outros Estados-membros com um PIB 'per capita' acima da média da UE.

Já em Malta, Itália e República Checa, o PIB 'per capita' é menos de 10% inferior, enquanto na Eslovénia, Chipre, Lituânia, Estónia e Espanha se situa 10% a 20% abaixo da média da UE.

O PIB 'per capita' da Polónia, Hungria, Portugal, Roménia e Letónia é menos de 30% inferior à média da UE, enquanto a Croácia, Eslováquia e Grécia estão menos de 40% abaixo dessa média.

A Bulgária, no fim da tabela, regista um PIB per capita 45% abaixo da média da UE.