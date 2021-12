PIB per capita português desceu em 2020 para 76,4% da média da União Europeia

Dinheiro (notas) © Unsplash

O Produto Interno Bruto per capita português, expresso em paridades de poder de compra, caiu, o ano passado, 2,2 pontos percentuais face a 2019 e situou-se em 76,4% da média da União Europeia. Diz o INE que esta descida reflete, "em larga medida, o maior peso relativo em Portugal das atividades económicas mais afetadas pelo contexto pandémico".

Já a Despesa de Consumo Individual per capita, que "constitui um indicador mais apropriado para refletir o bem-estar das famílias", fixou-se em 84,4% da média da União Europeia, valor inferior em 1.,2 pontos percentuais face ao de 2019, quando estava nos 85,6%.

Sem surpresa, destaca o INE que a dispersão do produto interno bruto per capita (PIBpc) medido em paridades de poder de compra (PPC) "é muito significativa" entre os 27 países da União Europeia. Basta ter em conta que o índice de volume mais elevado de todos é o do Luxemburgo, com 263,1, "mais de duas vezes e meia acima da média da UE e cerca de cinco vezes superior ao da Bulgária, o país com o valor mais baixo: 54,9".

Entre os 19 Estados-membros que integram a zona euro, Portugal ocupava, em 2020, a 16ª posição, "mantendo a posição relativa observada no ano anterior", abaixo da Estónia (84,2), da Espanha, (84,4) e da Lituânia (86,9) e à frente da Letónia (70,4), Eslováquia (70,1) e Grécia (62,4).

Em termos globais, destaca o INE que, devido aos "impactos heterogéneos" da pandemia COVID-19 nas diferentes economias europeias, houve "variações significativas" dos índices de volume do PIBpc medido em PPC entre 2019 e 2020, com reduções em 16 dos 37 países participantes no exercício (inclui, além dos 27 da UE, países como a Turquia, Macedónia do Norte, Montenegro ou Bósnia-Herzegovinia, entre outros).

Em Portugal, o PIBpc medido em PPC, situou-se em 76,4% da média da UE27 em 2020, contra os 78,6% de 2019. Islândia, Malta e Espanha resgistaram os maiores decréscimos, -6,8 pontos percentuais no primeiro e um recuo de 6,3 pontos percentuais nos restantes dois.

Em sentido contrário, o INE salienta os "aumentos significativos" dos índices de volume do PIBpc da Irlanda, com mais 18,8 pontos percentuais, que a torna o segundo país com maior nível de riqueza per capita, com 208,9% da média europeia. O Luxemburgo, que lidera a tabela, com 263,1% da média da UE, registou o segundo maior crescimento do índice, com mais 8,8 pontos percentuais. Segue-se a Dinamarca, com um aumento de 7,2 pontos percentuais.

Em termos nominais, o PIBpc de Portugal em 2020 diminuiu 6,8%, determinado pela redução nominal do PIB (-6,7%), uma vez que a população em 2020 foi marginalmente superior ao ano anterior, sublinha o INE.

A "forte redução" do PIBpc medido em PPC refletiu, "em larga medida", o elevado peso relativo em Portugal das atividades económicas mais afetadas pelo contexto pandémico, ou seja, do alojamento e restauração. "Com efeito, os países com reduções mais substanciais do PIBpc medido em PPC em 2020 são aqueles em que a atividades relacionadas com o turismo tinham um peso mais expressivo em 2019 e que registaram fortes reduções em 2020", pode ler-se no destaque do Instituto Nacional de Estatística.

Quanto à Despesa de Consumo Individual per capita (DCIpc), o indicador "mais apropriado" para aferir do bem-estar das famílias, Portugal ocupa a 13ª posição entre os países da zona euro, com 84,4% da média da UE, valor inferior em 1,2 pontos percentuais do que os 85,6% de 2019.