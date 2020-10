PIB português ultrapassou recuperação de 12,7% da zona euro no terceiro trimestre

© António Pedro Santos / Global Imagens

No terceiro trimestre do ano, o PIB (Produto Interno Bruto) da zona euro cresceu 12,7% em relação ao trimestre anterior. Já estabelecendo a comparação com o mesmo período de 2019, o PIB da zona euro contraiu 4,3%, indica a estimativa revelada esta quinta-feira pelo Eurostat, o gabinete europeu de estatística.

Notando que estas estimativas ainda são "preliminares e baseadas em bases de dados que ainda estão incompletas e sujeitas a revisão", os dados mostram que o PIB da zona euro começa a recuperar, após a abrupta queda registada no segundo trimestre deste ano, coincidente com os períodos de confinamento em vários países da Europa.

Olhando para os países da UE que já revelaram dados sobre o crescimento do PIB no terceiro trimestre, Portugal registou uma subida do produto interno bruto acima do valor da zona euro, com um crescimento de 13,2% em relação ao trimestre anterior.

Entre os dados disponíveis de dez países, a subida trimestral do PIB português foi a quarta maior. Com 18,2%, a França registou a maior subida face ao trimestre anterior, seguida por Espanha (16,7%) e Itália (16,1%).

O aumento do PIB de Portugal entre o segundo e terceiro trimestre desta ano ultrapassou os valores registados pela economia da Áustria (11,1%), Bélgica (10,7%) ou da Alemanha (8,2%).

As economias da Lituânia (3,7%), República Checa (6,2%) e Letónia (6,6%) registaram as subidas mais modestas face aos três meses anteriores.

Comparação homóloga

Os dados preliminares do Eurostat estabelecem também a comparação da variação do PIB face ao mesmo trimestre do ano passado. Na comparação homóloga, a economia da zona euro recuou 4,3%.

Comparando com julho, agosto e setembro do ano passado, é a economia espanhola a registar a maior quebra, com 8,7%, seguida por Portugal e República Checa, ambos com um decréscimo de 5,8%. Seguem-se a Áustria (- 5,3%) e a Bélgica (-5,2%).