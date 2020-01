Pimco vê sinais de recuperação económica mundial em 2020

A Pimco antecipa que o fraco crescimento económico mundial vá dar lugar a uma “recuperação moderada” em 2020, com os riscos de recessão a diminuírem nos últimos meses. O fundo de investimento internacional divulgou esta terça-feira as suas perspetivas para este ano, e sublinha como fatores positivos a “trégua comercial” entre os Estados Unidos e a China, a maior probabilidade de uma saída ordenada da Grã-Bretanha da União Europeia, e os sinais de recuperação dos índices PMI.

Na análise da Pimco, “com as políticas orçamentais e monetárias a trabalharem agora na mesma direção em praticamente todas as principais economias, o outlook para uma expansão económica sustentável ao longo do nosso horizonte melhorou”.

O fundo, que é um dos maiores investidores mundiais, prevê ainda que a economia americana continue a abrandar até meados do ano, antes de começar a recuperar.