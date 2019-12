Pingo Doce alerta para mensagem fraudulenta

A mensagem é idêntica a outras que têm surgido nas últimas: “Caro cliente, A 26 de novembro o seu nome foi escolhido como segundo vencedor no nosso sorteio no sorteio de novembro. Veja as informações aqui: http://zvc.me/oq1”.

Trata-se de uma tentativa de phishing para extrair dados pessoais. O Pingo Doce já enviou mensagens aos clientes registados referindo tratar-se de uma fraude. “Foi identificado o envio de mensagens falsas com o remetente ‘PingoDoce’ com a informação de que foi um dos vencedores de um sorteio. Caso receba esta mensagem no seu telemóvel, ou alguma semelhante, não forneça os seus dados pessoais e/ou bancários”, aconselha a cadeia de supermercados.

“Este tipo de SMS pretende aliciar o utilizador a clicar no link da mensagem, para fornecer dados pessoais (nome, morada, número de identificação fiscal, entre outros) e dados bancários numa página de internet falsa identificada como Pingo Doce, dando assim credibilidade à fraude”, refere a mensagem publicada no site da empresa, lembrando que “o Pingo Doce não solicita dados pessoais e bancários por SMS.”