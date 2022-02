Pingo Doce lança nova campanha com Patrícia Mamona

"Para uns pode ser "tão bom" ter opções de comida pronta, que permitam poupar tempo, para outros pode significar ingredientes com a máxima frescura e da época, ou poder ter produtos de marca própria que aliem confiança e preços baixos, com informação transparente, preocupações ambientais e de bem-estar animal © Pingo Doce

"É tão bom comer assim" é o mote que serve de inspiração ao novo posicionamento do Pingo Doce que arranca esta terça-feira, 1 de fevereiro, numa campanha multicanal que conta com a presença da atleta olímpica Patrícia Mamona. A nova campanha relaciona os valores da marca com as tendências alimentares e de consumo que nos últimos dois anos de pandemia, segundo a a Jerónimo Martins, "aceleraram a procura por produtos frescos, genuínos, naturais e da época".

De acordo com o Pingo Doce, entre 2019 e 2021, as categorias que mais cresceram em valor foram as de "produtos perecíveis", com destaque para as frutas e os legumes - o que revela a preocupação do consumidor com a sua alimentação. Para a marca, estas tendências refletem-se na sua missão de oferecer "alimentos de qualidade a preços acessíveis para todos".

"Esta campanha, com o claim "É tão bom comer assim" traduz o que de melhor há no Pingo Doce: a diversidade da oferta alimentar de qualidade a preços sempre baixos, desde os frescos à comida pronta, numa linguagem próxima e envolvente", explica Maria João Coelho, diretora de marketing da cadeia de supermercados, acrescentando que o "filme assinala também o início da parceria com a atleta Patrícia Mamona, que partilha connosco a paixão pela boa alimentação".

"Como atleta, comer bem e de forma equilibrada faz parte das exigências do meu dia-a-dia. Muitos não sabem, mas sou eu que faço as minhas compras e preparo as minhas refeições. Faço questão de ter opções saborosas e variadas, pensadas ao detalhe do ponto de vista nutricional e ingredientes muito frescos. As escolhas que fazemos no prato são fundamentais para um atleta de alta competição como eu mas também são importantes para qualquer pessoa viver bem. E o Pingo Doce é isso mesmo, boa comida, a preços acessíveis, para todos os dias. Além disso, o Pingo Doce, tal como eu, representa Portugal de forma autêntica. Por isso, honra-me ser embaixadora desta marca", afirma a atleta que nos próximos três anos, será embaixadora da marca.

A campanha, que vai estar presente "nas lojas Pingo Doce, TV, rádio, exterior, digital e canais internos", conta com um spot de TV que contém "suporte de linguagem gestual, com o objetivo de promover a inclusão", revela a marca portuguesa.