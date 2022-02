Pior que Portugal, só o Leste. Gasolina é a 8.ª mais cara e leva 8%do salário

A escalada a pique nos preços dos combustíveis tem deixado as famílias portuguesas de cabelos em pé e em dificuldades para fazer face a aumentos que em muitas bombas de gasolina já põem o litro de gasolina ou gasóleo muito perto dos 2 euros. Portugal tem a 8.ª gasolina mais cara da União Europeia (UE), estando o gasóleo na última posição do top 10, segundo os últimos dados da Comissão Europeia, citados na análise de research da BA&N.

A comparação mostra que há até já locais, como os Países Baixos e a Suécia, onde o litro de gasolina e de gasóleo ficam já acima da fasquia de 2 euros. O problema português, porém, vai além do preço: é que os rendimentos das famílias estão entre os mais baixos da Europa. O que penaliza duplamente os portugueses, que têm menos dinheiro no bolso do que a maioria e têm de pagar preços que estão ao nível dos países mais ricos.

"Uma família de três (dois adultos trabalhadores com um menor a cargo) arrecada, em média, 12 696 euros anualmente, em termos líquidos, segundo os dados mais recentes da Comissão Europeia. Assumindo que esta família

atesta o depósito do automóvel (de 50 litros) uma vez por mês, o valor gasto nos postos de abastecimento ao longo de um ano corresponde a 8,3% do rendimento, caso o veículo seja a gasolina, e a 7,6% no caso mais provável de ser a gasóleo", descreve-se no relatório.

Esta percentagem do rendimento gasta em combustível é "bastante superior à registada na maioria dos países

da União Europeia". Pior só mesmo em países como a Grécia ou a Croácia, Hungria e Bulgária, ou "no caso mais extremo, na Roménia". A Bulgária é o país europeu em que os combustíveis são mais baratos, revela o estudo, a indicar que um litro de gasolina ou de gasóleo custa pouco mais de 1,20 euros (ainda que pese num rendimento que ronda os 6 mil euros anuais).

Apesar de estar também a ser afetada pela escalada de preços, Espanha consegue ainda manter o litro da gasolina

nos 1,538 euros médios e o diesel nos 1,422 euros, que se traduzem em poupanças superiores a 10 euros por depósito de 50 litros relativamente ao que pagam os portugueses. Comparação que se distancia mais se pesarmos preços e rendimentos: os epanhóis ganham em média 43% mais do que as famílias portuguesas e pagam 12% menos nos combustíveis.