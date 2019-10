Pires de Lima: Há condições para salário mínimo de 700 euros

António Pires de Lima, antigo ministro da Economia, em entrevista ao Jornal de Negócios e Antena 1 defende que há margem para uma subida do salário mínimo nacional. “Não faz sentido que as empresas vivam permanentemente na justificação de que só são competitivas pagando salários muito baixos. Como é que se consegue viver com 600 euros?”, disse.

Notou ainda que: “é mandatório que as empresas tenham boas equipas de gestão, que essas equipas se foquem com os seus trabalhadores em propostas de valor que criem riqueza e que desse esforço de criação de riqueza resultem práticas salariais mais dignas para as pessoas”.

Pires de Lima acrescentou ainda que “o aumento do salário mínimo nacional é importante que continue a acontecer e a mim não me chocaria e até seria de elementar justiça que até ao fim desta legislatura o SMN (salário mínimo nacional) pudesse crescer de 600 para 700 euros. Acho que é importante. Isto não é ter uma política de esquerda. Ter empresas que sejam rentáveis e que paguem bem aos seus trabalhadores é um dever moral e de competência de qualquer empresário, seja ele de esquerda ou de direita”.