Plano para a Habitação: Governo proíbe novas licenças de alojamento local

O Governo vai proibir a emissão de novas licenças de alojamento local, uma medida generalizada que terá como exceção um conjunto de concelhos do interior do país. A medida acabou de ser anunciada por António Costa, no final de um Conselho de Ministros exclusivamente dedicado à habitação.

Ladeado pela ministra da Habitação, Marina Gonçalves, e pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, Costa anunciou também que as atuais licenças serão reavaliadas em 2030. O setor do Alojamento Local ficará ainda sujeito a uma contribuição extraordinária que reverterá a favor do IHRU (instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana).

Esta é uma das medidas aprovadas esta quinta-feira, num Conselho de Ministros exclusivamente dedicado ao tema da habitação. Em janeiro, em entrevista à RTP, António Costa apontou algumas das medidas do plano, que passará pela disponibilização de mais solos para construção de habitação, pela definição de incentivos à construção pelos privados, bem como de incentivos aos proprietários para colocarem as casas no mercado de arrendamento, numa tentativa de ir buscar habitações ao alojamento local e de trazer para o mercado alguns dos 720 mil fogos habitacionais que estão devolutos no país.

Um dos principais focos de atenção do plano do Executivo são os mais jovens, particularmente atingidos pelas dificuldades em comprar ou arrendar casa, sobretudo nos centros urbanos.

Com a escassez de casas no mercado, que fez disparar os preços do arrendamento, a que se veio somar o aumento das taxas de juro nos empréstimos, a questão da habitação tem vindo a ganhar peso na agenda do Governo. Sinal disso foi a autonomização num ministério próprio, em janeiro, após a saída do Governo de Pedro Nuno Santos, que tinha a tutela das Infraestruturas, Transportes e Habitação. O novo ministério foi entregue a Marina Gonçalves, até então secretária de Estado para o setor.

O governo alocou cerca de 2700 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para apoio à habitação. Deste total, 1311 milhões estão alocados ao programa 1º Direito, 859 milhões para habitação pública a preços acessíveis, 48 milhões para a reabilitação do parque habitacional do IHRU (Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana) e 159 milhões para a aquisição de habitações por parte do Estado.

No âmbito do PRR o governo comprometeu-se a construir ou reabilitar casas para cerca de 26 mil famílias que não têm acesso a habitação condigna, mas o número, apurado num estudo de 2018, está já ultrapassado. O universo de famílias a viver em habitações precárias, e que será abrangido por este apoio, ultrapassa já as 50 mil.

Em atualização