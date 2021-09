Plantéis da Champions valem 14,4 mil milhões

© EPA/STEPHANIE LECOCQ

A Liga dos Campeões é uma espécie de clube dos clubes mais ricos. Mas até no clube dos mais ricos, há clubes mais ricos do que outros. Por exemplo: embora tenham ambos acesso ao exclusivo clube dos mais ricos, o inglês Manchester City é 100 vezes mais rico do que o moldavo Sheriff Tiraspol. Confuso?

O Transfermarkt, site especializado em transferências no mundo do futebol, classificou os plantéis dos 32 participantes na mais importante prova de clubes do mundo por valor de mercado.

E aquele considerado mais valioso foi o elenco de estrelas às ordens de Pep Guardiola. O governo de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, investiu 1,04 mil milhões de euros em jogadores. Mais do que o concorrente governo do Qatar, dono dos franceses do Paris Saint-Germain, com plantel orçado em 997,8 milhões de euros. Fecha o trio da frente outro inglês e novamente de Manchester, o United de CR7 e companhia, avaliado em 927,3 milhões.

O top ten é composto, além dos citados, por Chelsea, Liverpool (próximo rival do FC Porto, no Dragão), Bayern, Real Madrid, Atlético Madrid e Barcelona (próximo rival do Benfica, na Luz). Os italianos mais ricos, Juventus e Inter, e o Borussia Dortmund (próximo rival do Sporting, na Alemanha), ficam à porta.

Entre os portugueses a lista é encabeçada pelo Benfica, 20º plantel mais valioso (286,5 milhões de euros) em 32, seguido do FC Porto, em 22º na tabela (262 milhões). O Sporting, com elenco avaliado em 191,2 milhões de euros, é o 23º e primeiro do top ten dos mais baratos.

O mais barato de todos é o Sheriff Tiraspol, cujo valor 11,8 milhões, é um décimo do que o Manchester City investiu há um mês em apenas um jogador, Jack Grealish, contratado ao Aston Villa. Até entre os ricos, portanto, há ricos muito mais ricos do que outros.