Plataforma da Política para Todos pretende ajudar a esclarecer eleitores

A comunidade Política Para Todos informou hoje que lançou uma plataforma com toda a informação para as eleições legislativas, com o objetivo de ajudar os eleitores a tomarem uma decisão de voto informada e combater a abstenção.

A plataforma politicaparatodos.pt contém a lista das candidaturas que vão estar no boletim de voto, nomes dos cabeças de lista, contacto de e-mail da candidatura, programa eleitoral e lista de candidatos, sendo também possível em breve discutir medidas ou fazer perguntas nas redes sociais para esclarecimento por parte dos partidos políticos.

Composta por voluntários de várias partes do país e diferentes áreas profissionais, a comunidade Política Para Todos foi criada este verão com o objetivo de promover a participação ativa dos cidadãos nos processos eleitorais em Portugal, no seguimento da página das eleições europeias de maio.

Dois estudantes criaram também para as eleições de 06 de outubro uma página na Internet, denominada legislativas2019.com, devido ao baixo nível de literacia política e à elevada taxa de abstenção em Portugal.

Esta página possui igualmente informações sobre os círculos eleitorais, partidos candidatos e propostas de cada um para as diferentes áreas.