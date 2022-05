Plataforma de contratação de serviços gerou mais de 5 milhões de horas de trabalho

© Pedro Correia/Global Imagens

A Fixando, plataforma eletrónica de contratação de serviços, gerou desde a sua criação, em 2017, mais de cinco milhões de horas de trabalho, em Portugal. Ao todo, contabiliza a prestação de mais de 50 mil especialistas em todo o país, que respondem aos mais diversos pedidos dos clientes da plataforma.

Segundo a empresa, os resultados - apurados após a análise de 150 mil contratações de serviços, através da aplicação -, devem-se à transição de negócios para a área digital, além da alteração de hábitos de consumo verificada durante a pandemia.

A Fixando explica também que, com os confinamentos devido à covid-19, o mercado de serviços sofreu uma quebra em 2021. Mas prevê que, este ano, consiga recuperar e crescer cerca de 20%, e 30% em 2024.

Satisfeita com os resultados, a diretora de Novos Negócios da Fixando, considera que estes números são "históricos e verdadeiramente impactantes". Alice Nunes adianta que o objetivo da empresa é chegar aos nove milhões de horas daqui a dois anos.

A empresa revela que a pandemia afetou várias áreas em que a Fixando atua e que atingiu os negócios dos especialistas que trabalham com a marca. No entanto, as áreas do bem-estar e dos cuidados e manutenção da casa "viram a sua atividade impulsionada no primeiro ano de pandemia, em comparação com 2019".

O bem-estar teve um impulso de 54% e a área dos cuidados da casa cresceu 24%, "fruto das circunstâncias pandémicas que levaram as pessoas a preocupar-se mais com a sua saúde física e mental e, consequentemente, com o local onde vivem e, em muitos casos, trabalham", explica a Fixando.

A tendência do consumidor procurar serviços online tem vindo a crescer ao longo dos anos e as áreas de negócio da plataforma não são alheias a essa procura. Embora em 2017, quando a plataforma foi lançada, as áreas da assistência técnica, do bem-estar e da casa totalizassem cerca de 50% dos especialistas inscritos, no ano passado, passaram a representar 75% dos profissionais. Significa que as áreas que no início tinham uma presença menos acentuada no online estão a crescer digitalmente. "No mesmo período, os serviços domésticos passaram de 1% dos inscritos na Fixando, a 10%, em 2021, enquanto as aulas particulares registaram um crescimento de 1% para 6%", descreve a empresa.

"É no digital que está o futuro e, seja para especialistas ou para pequenas e médias empresas, é cada vez mais evidente e clara a importância de consolidarem os seus negócios no mercado online", garante Alice Nunes.