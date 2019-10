Plataforma de crowdfunding permite investir em imobiliário a partir de 50 euros

Chama-se Querido Investi numa Casa! (QIC!) e opera uma plataforma de crowdfunding, autorizada pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que possibilita o investimento de pequenos montantes em ativos imobiliários selecionados.

A empresa, afiliada da produtora do Querido Mudei a Casa! e Querido Comprei a Casa!, garante que qualquer um pode “investir como um especialista a partir de 50 euros” e propõe-se a ser uma alternativa de investimento em imobiliário ao alcance de todos, com taxas entre os 4% e os 9%, sempre com uma garantia real hipotecária sobre o imóvel”, refere em nota de imprensa.

Registada em abril, a QIC! tornou-se na primeira plataforma de financiamento colaborativo especializada no setor imobiliário destinada ao investidor qualificado e não qualificado a ter o selo do regulador nacional.

A plataforma não cobra comissões aos investidores, sendo remunerada apenas por via de cobrança ao benefício-promotor de uma taxa em caso de concretização efetiva da angariação do capital pretendido, adianta o diretor de investimento da QIC!.

“A rentabilidade média da plataforma até ao momento é de 4,0% e já houve lugar a pagamento de juros da primeira oportunidade Kinetic I lançada por um Promotor de Vila Nova de Gaia”, nota a empresa. As taxas são definidas pela plataforma em função da avaliação dos riscos percecionados da operação. Além disso, a plataforma só financia promotores com elevado grau de experiência no mercado e cujos montantes disponibilizados estejam cobertos pelo ativo imobiliário com um loan to value adequado.

“A plataforma financia até 85% do valor de aquisição do imóvel e 100% do valor das obras sendo necessário para tal a submissão de informação cadastral do imóvel, IES do promotor, projeto ou imagens tridimensionais do que está idealizado/aprovado para o imóvel e uma avaliação desenvolvida por um perito independente da plataforma registado na CMVM”.

De momento, está a decorrer até dia 20 de outubro uma oportunidade para financiamento. “O promotor, Atlasquare, procura refinanciar-se para desenvolvimento de novo investimento imobiliário dando como garantia um imóvel no empreendimento Vista do Falcão Residences que está integrado no Algarve Race Resort, parte do conjunto urbano do Autódromo Internacional do Algarve. Esta oportunidade apresenta uma taxa de juro anual fixa e garantida de 5% ao ano, que se traduz numa rentabilidade total bruta de 15% nos 36 meses de duração do empréstimo”, explica a QIC!.