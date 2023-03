Plataforma para reforçar competências dos agricultores arranca dia 20

Firmino Cordeiro, diretor-geral da Associação dos Jovens agricultores de Portugal (AJAP) © Direitos reservados

Na próxima segunda-feira, a Associação dos Jovens Agricultores de Portugal (AJAP) vai arrancar em Ponte de Lima com o programa de divulgação do projeto Laboratório Vivo da Agricultura 4.0, uma plataforma online que ficará disponível a partir dessa data para quem quiser "reforçar competências empresariais e ter acesso a conteúdos estratégicos" para a atividade agrícola.

O projeto representou um investimento de cerca de 500 mil euros, com o apoio do Portugal 2020, no âmbito do Compete, tendo-se iniciado há três anos com um diagnóstico sobre as necessidades de capacitação e qualificação dos jovens em contexto agrícola.

A AJAP avança que vão ficar disponíveis quatro módulos de qualificação, para abranger os temas Planeamento e Capacitação, Inovação e Tecnologia, Mercados e Parcerias e Empreendedorismo no Espaço Rural.

"O Laboratório Vivo da Agricultura 4.0 pretende dotar os jovens agricultores e os jovens empresários rurais de ferramentas e informação técnica inovadora", explica Firmino Cordeiro, diretor-geral da AJAP.

Para o dirigente associativo, "o empreendedorismo no espaço rural e o investimento dos jovens agricultores não se fazem sem partilha de conhecimento e, com este projeto, a AJAP pretende estimular a qualificação e contribuir para a dinamização do espaço rural".

Além da plataforma online, a partir da próxima segunda-feira, dia 20, também ficará funcional uma versão móvel para acesso rápido e intuitivo à informação disponibilizada.

O programa de divulgação da plataforma inclui um roadshow pelas regiões Norte, Centro e Alentejo, com presença já confirmada em eventos como a Agros, em Braga, e a Obiveja.

A AJAP conta neste momento com 13 mil associados de todo o país.