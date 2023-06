Plataforma vai combater manipulação nas apostas desportivas

© Artur Machado / Global Imagens

As apostas desportivas que possam dar azo a suspeitas por irregularidades vão ser investigadas pela nova plataforma que o Governo vai criar. A notícia é avançada pelo Jornal de Negócios e confirmada por João Portugal, o secretário de Estado do Desporto, que explica, aquele órgão de comunicação social que "esta plataforma é uma arma de combate à manipulação e é dos maiores avanços do combate à corrupção desportiva em Portugal". Assim, a nova ferramenta vai recolher informações relevantes sobre manipulação das competições desportivas.

Esta entidade, que será coordenada pelo diretor da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, consta de uma proposta de lei que cria o regime jurídico da integridade do desporto e do combate aos comportamentos antidesportivos.

A plataforma vai incluir cerca de 10 peritos oriundos de vários organismos, que irão analisar as suspeitas, mas que não irão receber salário. Miguel da Câmara Machado, docente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa diz que "não faz muito sentido colocar voluntários a fazer este trabalho, a plataforma devia ser dotada de um orçamento próprio e de meios".

Recorde-se que as apostas desportivas (" à cota de base territorial e online") movimentaram, no ano passado, perto de dois mil milhões de euros, segundo dados do Governo.