Plataformas. "Havia dúvidas sobre se todos os trabalhadores estavam cobertos", diz ministra

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, justificou nesta sexta-feira o recuo do governo face à proposta que tinha apresentado em outubro do ano passado para regulamentação do trabalho em plataformas digitais como Uber, Glovo, Bolt e outras, argumentando que a redação inicial deixava dúvidas sobre se alguns trabalhadores ficariam excluídos.

"Havia dúvidas sobre se todos os trabalhadores estavam cobertos", respondeu a ministra no parlamento, na apresentação da proposta de alterações às leis laborais designada pelo governo como Agenda do Trabalho Digno. Mendes Godinho aludiu, assim, a trabalhadores ao serviço de intermediários, como sucede atualmente já com motoristas TVDE.

Estão em causa as alterações na proposta do governo que introduzem, numa segunda versão apresentada ao parlamento, a possibilidade de a relação de trabalho de estafetas e outros trabalhadores ser estabelecida não diretamente com as plataformas, mas com "operador de plataforma digital" ou "outra pessoa singular ou coletiva beneficiária que nela opere".

Da proposta de lei, caem também vários indícios que servirão de evidência para comprovar as relações de trabalho. Designadamente, aqueles que estão relacionados com o controlo da atividade em tempo real através de geolocalização ou com o funcionamento do algoritmo, por exemplo, na distribuição ou bloqueio de trabalho.

As alterações irão dificultar o reconhecimento de relações de trabalho entre estafetas e outros trabalhadores diretamente com as plataformas, considerou já Teresa Coelho Moreira, uma das coordenadoras do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, que serviu de base à preparação das alterações legislativas.

Foi o que lembrou o Bloco de Esquerda, afirmando que a formulação adotada agora pelo governo coincide com aquela que as empresas de plataformas tinham proposto na discussão tema, e alertando que o texto levado ao parlamento "é incompatível" com a proposta de diretiva europeia sobre o mesmo tema, que prevê o reconhecimento da relação de trabalho apenas diretamente com a plataforma e não com qualquer figura intermediária.

O partido acusa o governo de várias cedências na proposta que começa hoje a ser discutida no parlamento, referindo ainda outras mudanças face à proposta inicial. O exemplo, a desistência de estender até 2024 a atual moratória que impede a caducidade de convenções coletivas ou de as empresas que prestam serviços ao Estado terem contratos permanentes com os trabalhadores. "A que lobbies é que o governo cedeu?", questionou José Soeiro, deputado do Bloco de Esquerda.

A isto, a ministra do Trabalho defendeu que o governo procurou "o máximo denominador comum" dos resultados da consulta pública realizada no outono passado sobre o projeto de diploma inicial.

Também da parte de outro ex-parceiro da geringonça, o PCP, foi notado recuo quanto ao trabalho nas plataformas digitais. Além disso, a proposta em apreciação na generalidade "mantém todos os cortes nas remunerações e nos direitos" dos trabalhadores operados durante o chamado período da troika. A parlamentar acusou o governo de ter uma agenda de trabalho digno "só no nome".

O governo defendeu por seu turno os méritos da proposta, de uma "agenda forte" que, disse Ana Mendes Godinho, "assenta em responder ao que os jovens procuram e não em remendar o passado".

