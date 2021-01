PM afasta encerramento de escolas. "Há consenso de que não é preciso afetar o ano letivo"

O primeiro-ministro, António Costa (C), à chegada para a conferência de imprensa após reunião do Conselho de Ministros, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, 07 de janeiro de 2021. O primeiro-ministro admitiu hoje que na próxima semana o Governo poderá tomar medidas mais restritivas para fazer face ao aumento de contágios e adiantou que vai proceder à audição dos partidos e dos parceiros sociais. © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Questionado sobre a possibilidade de encerrar escolas, à semelhança daquilo que já foi feito noutros países europeus nesta nova vaga da pandemia, António Costa admite a hipótese de endurecimento das medidas ainda este mês, após a reunião com os especialistas do Infarmed, no dia 12.

Costa mencionou a possibilidade de "voltar a um conjunto de medidas tipo as que tivemos em março", mas sem necessidade de interrupção da atividade letivo. O primeiro-ministro afirmou que há um "grande consenso hoje entre técnicos e especialistas de que não é preciso afetar o funcionamento do ano letivo", como aconteceu em março. "Não devemos tomar medidas que impliquem a interrupção da atividade letiva."

Em março, quando foi decretado o primeiro estado de emergência, foram encerradas creches e escolas. Só a partir do desconfinamento, em maio, é que foi permitido o regresso às escolas, com aulas presenciais apenas para os alunos do ensino secundário que tivessem de passar pelos exames nacionais.

Na conferência de impresa, António Costa avançou também que "só há 25 concelhos onde o número de novos casos é inferior a 240 casos por cem mil habitantes". Por isso, já neste fim-de-semana, todos os concelhos que registem mais de 240 casos por cem mil habitantes voltam a estar na situação de recolher obrigatório a partir das 13 horas, estando também limitada a circulação entre concelhos.