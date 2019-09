PM britânico visita a República da Irlanda com ‘backstop’ na bagagem

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou hoje que viajará Dublin na segunda-feira, para se encontrar com o homólogo da Irlanda, Leo Varadkar, quando a questão das fronteiras irlandesas é um dos obstáculos nas negociações do ‘Brexit’ com Bruxelas.

O futuro da fronteira entre a República da Irlanda, um Estado membro da União Europeia, e a Irlanda do Norte, parte do Reino Unido, e a questão da “salvaguarda irlandesa” (‘backstop’) constituíram, com a ex-primeira-ministra britânica Theresa May, e permanece, com o seu sucessor, Boris Johnson, uma das questões centrais nas negociações com Bruxelas para a saída do Reino Unido da União Europeia.

Boris Johnson disse recentemente que há “abundantes soluções” alternativas ao ‘backstop’, para evitar uma “fronteira dura” entre as duas irlandas, pedindo a sua “remoção” do acordo com a União Europeia, considerando que ele é “antidemocrático” e contrário aos interesses dos britânicos.

Contudo, o principal negociador de Bruxelas para o ‘Brexit’, Michel Barnier, tem dito que essa é uma questão “inultrapassável” e anunciou que não haverá renegociação da cláusula com permissão da União Europeia.

“Vou discutir isso com o primeiro-ministro Leo Varadkar, quando estiver com ele em Dublin, na segunda-feira”, disse Boris Johnson, numa intervenção hoje no Parlamento britânico, anunciando aquela que será a sua primeira visita à Irlanda desde que assumiu o lugar de chefe de Governo.

Boris Johnson prometeu que o Reino Unido sairá da União Europeia até dia 31 de outubro e diz-se empenhado em encontrar uma solução para o acordo do ‘Brexit’ com Bruxelas ou levar a uma saídas mesmo sem acordo.