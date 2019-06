PME industriais e do setor do turismo com 100 milhões para descarbonizar

No Dia Mundial do Ambiente, as pequenas e médias empresas industriais e do setor do turismo ganharam uma nova Linha de Crédito de 100 milhões de euros, no âmbito do Programa Interface, para a Descarbonização e Economia Circular, lançada pelos ministérios da Economia e Ambiente.

“O novo instrumento visa facilitar às empresas a transição de fontes de energia fósseis para energias renováveis, contribuindo para cumprir as metas nacionais definidas no Plano Nacional Energia-Clima.

Por outro lado, a Linha pretende acelerar o processo de mudança para uma economia circular, ao criar oportunidades desde o redesenho de processos, produtos e novos modelos de negócio até à otimização da utilização de recursos, de acordo com o definido pelo Plano Nacional de Ação para a Economia Circular (PAEC) e pelo Plano Europeu para a Economia Circular”, explicou o governo em comunicado.

São 10 as instituições bancárias que garantem a operacionalização do apoio, na sequência dos protocolos assinados esta quarta-feira: Bankinter; BPI; Caixa Central do Crédito Agrícola; Caixa Económica do Montepio Geral; Caixa Geral de Depósitos; Euro BIC; Millennium BCP; Novo Banco Açores; Novo Banco e Santander Totta.

Esta linha de crédito inclui um sistema de garantia mútua nacional e também bonificação das taxas de juro associadas a cada operação. A sua criação segue-se à capitalização das empresas portuguesas através de instrumentos de cariz genérico, como as linhas de Crédito Capitalizar, e através de “instrumentos mais específicos que visam o desenvolvimento de novas capacidades internas, promovendo assim maiores níveis de produtividade e eficiência na utilização dos recursos”.