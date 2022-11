PME portuguesas desconhecem conceitos básicos de sustentabilidade

Dinheiro Vivo/Lusa 29 Novembro, 2022 • 18:10 Partilhar este artigo Facebook

Mais de um quarto das pequenas e médias empresas (PME) portuguesas desconhecem os conceitos básicos de sustentabilidade dos respetivos modelos de negócio e muitas só os ponderam se tal não acarretar aumento de custos, segundo um estudo divulgado esta sexta-feira.

De acordo com as conclusões preliminares de um inquérito promovido em Portugal pelo Projeto Europeu Erasmus + CATALYST, cujos resultados foram apresentados na 1.ª Conferência 'SocioDigital Lab 2022 for Public Policy', realizada no Iscte -- Instituto Universitário de Lisboa, "cerca de 28% das PME portuguesas que participaram no estudo desconhecem conceitos básicos relativos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas e à sustentabilidade dos modelos de negócio".

Assim, e embora "precisem de incorporar princípios de sustentabilidade nos seus modelos de negócios para aumentarem a competitividade dos seus produtos e serviços nos mercados nacional e internacional", o facto é que "a maioria das PME portuguesas não tem consciência do valor acrescentado que a sustentabilidade pode trazer para os seus negócios", afirma a docente do Iscte e coordenadora portuguesa do CATALYST Florinda Matos.

"Falta uma visão estratégica da sustentabilidade dos modelos negócios na maioria das PME portuguesas, as quais não têm consciência do verdadeiro potencial de rentabilidade que a sustentabilidade pode ter para os seus negócios", sustenta a investigadora. "O que estamos a preparar no âmbito deste projeto são programas de qualificação empresarial que, no interior das próprias PME, ensinem a importância de incorporar a sustentabilidade nos modelos de negócio e criem competências na gestão de negócios sustentáveis", acrescenta.

As conclusões do estudo apontam ainda que "a maior parte das restantes PME limitam as suas práticas de sustentabilidade à sustentabilidade ambiental, nomeadamente a investimentos em eficiência energética ou de reciclagem de produtos e matérias primas".

"Para estas empresas, a sustentabilidade só é considerada quando não acarreta aumento de custos, porque a maioria dos seus clientes não estão dispostos a pagar mais por produtos e/ou serviços sustentáveis", refere.

Por outro lado, a componente social da sustentabilidade "não é apresentada como uma prioridade".

Se cerca de 53% das PME portuguesas que conhecem os ODS consideram que o ODS mais importante é o ODS 8 - 'Trabalho digno e crescimento económico' - a verdade é que "têm dificuldade em identificar medidas efetivas que estejam a implementar neste campo, referindo-se maioritariamente a aspetos como a flexibilidade no trabalho", detalha o estudo.

Outra das conclusões avançadas é que, "para a maioria das PME que participaram no estudo, não existe uma estratégia de adaptação dos negócios aos desafios da sustentabilidade e faltam competências que permitam antecipar essa estratégia".

Na base do estudo esteve uma pesquisa iniciada a 10 de novembro, com base num questionário e num guião de entrevista, tendo até agora sido obtidas respostas de 102 PME em Portugal e estando ainda em curso a recolha de dados adicionais.

O projeto CATALYST (2022-2026) é desenvolvido no âmbito do 'Programa Erasmus + CoVes Partnership for Excellence' e em Portugal, para além do Iscte, envolve a ICAA -- Associação para a Gestão do Capital Intelectual e o CENTIMFE -- Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos, num consórcio europeu constituído por 36 parceiros, liderados por instituições académicas da Alemanha, Áustria, Grécia e Macedónia do Norte.

O CATALYST contribuirá para o Green Deal Europeu e para as novas Estratégias Industriais das PME, através do estabelecimento de CoVEs em cinco países, entre os quais o CoVE Iscte.