PME portuguesas são das menos exportadoras da UE

Peso das exportações no PIB está a crescer mas a performance global do país ainda é inferior à média. Relatório anual das PME estima que estas empresas criem 60 400 empregos em 2020.

As exportações portuguesas estão a crescer e a aumentar o seu peso no PIB, mas Portugal permanece como um dos países com pior performance a este nível, diz a Comissão Europeia, que aponta debilidades estruturais, mas também ao nível dos serviços e das infraestruturas, designadamente dos portos. O grande problema é mesmo a falta de escala: 93% das 888 421 pequenas e médias empresas do país são microssociedades que “não têm capacidade para se tornarem exportadoras com significado”. Mesmo assim, as PME continuam a criar emprego: 73 360 em 2019 e mais 60 400 previstos para 2020.

O acesso ao financiamento é outro dos problemas com que estas empresas se defrontam, dificultando a sua expansão internacional, mas o atraso nos pagamentos também não ajuda nada. E a verdade é que, apesar de alguma melhoria quer a nível público quer privado, reconhece Bruxelas, Portugal apresenta, ainda, um prazo de liquidação de faturas de 63 dias, que é quase o dobro da média europeia, que está nos 33,36 dias.

Estes são dados do Relatório Anual das PME que a Comissão Europeia apresentou nesta semana em Helsínquia, um trabalho que estabelece uma análise comparativa da performance de cada um dos Estados membros da UE na última década. A apresentação ficou a cargo de Ludger Odenthal, da direção-geral do Mercado Interno, Indústria, Empreendedorismo e PME, que, questionado sobre as debilidades específicas das empresas portuguesas na internacionalização, acredita que a situação está melhor e que podemos olhar de forma positiva para o futuro.

“Houve um enorme percurso de aprendizagem nos últimos dez anos. Para muitas empresas a crise financeira mundial funcionou quase como uma epifania, obrigando-as a reconhecer que, embora pequenas, tinham mesmo de sair da sua zona de conforto se queriam sobreviver”, sublinhou, em declarações ao Dinheiro Vivo. “Esta foi uma mudança dramática da última década. Alguns países fizeram uma evolução mais rápida, como Espanha, e estou muito confiante de que Portugal seguirá o mesmo caminho.”

AICEP rebate

Já para o presidente da AICEP, o país registou significativas melhorias neste domínio, a questão, admite, é que o ponto de partida foi “menos favorável” comparativamente a outros. Hoje, as exportações representam já mais de 44% do PIB, quando em 2008 não iam além dos 31%. Castro Henriques garante que Portugal tem implementado as medidas necessárias para ajudar as empresas a ganharem dinâmica exportadora e que isso é visível no número de candidaturas aos apoios à internacionalização, que a AICEP gere.

“Hoje há três vezes mais empresas a concorrerem do que havia há três anos, realidade que este estudo ainda não reflete.” E foi esse aumento da procura – chegam a ser submetidos 900 a 1300 projetos em cada concurso, quando a média oscilava entre 250 e 350 – que gerou os atrasos na análise dos projetos e respetivos pagamentos: “Demorámos alguns meses a adaptarmo-nos, mas já estamos a conseguir assegurar um volume de pagamentos mais rápido”, diz.

No relatório, Bruxelas destaca o bom desempenho de Portugal a nível da criação de um ambiente favorável ao empreendedorismo, na inovação e na capacidade de criar respostas às necessidades das empresas, mas pede “medidas adicionais” para melhorar as competências digitais e para facilitar o acesso ao financiamento, entre outras medidas. E se ao nível do dinamismo empresarial as notícias são positivas, com novos registos a crescerem 10,4% em 2018, correspondentes à criação de mais de 45 mil novas empresas, a Comissão Europeia alerta para a sua baixa taxa de sobrevivência: dois terços das empresas não chegam aos cinco anos, uma das taxas mais baixas da UE. Para Castro Henriques isto é o resultado do resgate do país em 2011. “É normal que a sustentabilidade financeira das empresas que nascem em Portugal seja, ainda hoje, mais débil porque capitalizar um país é um esforço de uma década”, diz, destacando a importância da captação de investimento direto estrangeiro.

Mas o que preocupa o presidente da AICEP é a agenda geral da UE para as PME, já que “não conseguiu identificar” no relatório “objetivos concretos” para estas empresas. Lembrando que, dos quatro grandes blocos económicos do mundo, só os Estados Unidos e a China estão a crescer de forma expressiva, Luís Castro Henriques acredita que é o momento certo para “definir qual é a ambição” que temos para as PME europeias, o que passa por lhes assegurar sustentabilidade, acesso a veículos financeiros e escala. “É fundamental que se identifiquem as PME que estão em clara rota de crescimento para que se coloquem cada vez mais recursos naquelas que conseguem ter escala vencedora”, argumenta.