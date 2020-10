PME reconhecem dificuldade em atrair e reter talento

As três principais limitações de crescimento das PME continuam a ser a manutenção do crescimento financeiro, a capacidade de ir ao encontro das expectativas dos clientes e a possibilidade de atraírem e reterem o melhor talento.

Estas são as principais conclusões do Salesforce SMB Trends Report, estudo focado nas transformações que as Pequenas e Médias Empresas (PME) levaram a cabo para fazer face às alterações de consumo provocadas pela crise pandémica e consequente crise económica.

Segundo o relatório, 22% das PME inquiridas afirmam estar muito otimistas em relação ao futuro do seu negócio e 50% mostram-se relativamente otimistas, isto apesar das incertezas que pairam nas economias mundiais.

O relatório revela ainda que três em cada cinco gestores de PME em crescimento afirmam que as restrições horárias ou de operação impostas pelos governos locais ameaçam a viabilidade do negócio (65%), e que os requisitos impostos pelas autoridades de saúde têm um peso excessivo na atividade (59%).

Aposta na tecnologia

Para 55% dos gestores a tecnologia é útil para reforçar as interações com os seus clientes e 51% utilizam-na no crescimento da sua base comercial. No entanto e apesar das PME inquiridas afirmarem a intenção de acelerar o investimento em novas tecnologias devido à pandemia (mais de 65%), só uma em cada cinco é que as implementou no negócio, nos últimos seis meses.

Já a adoção e escolha das melhores tecnologias aplicadas aos negócios continuam a obedecer aos mesmos critérios, com mais de 70% das empresas a analisar as tecnologias pela sua simplicidade de utilização, fiabilidade do fornecedor e pelo preço.

Fernando Braz, country leader da Salesforce em Portugal, considera “interessante” estas “aparentes contradições que o relatório evidencia, porque nos permitem perceber que há aqui um misto de desejo dos líderes por um novo normal igual ao velho normal e, por outro lado, uma efetiva capacidade de olhar para o futuro e querer fazer parte de um mundo novo, onde os consumidores e as tecnologias que os servem estão diferentes”.

O consumidor ganha agora ainda maior destaque, com quase metade dos líderes de PME em crescimento (49%) a investir mais na interação com os clientes, sendo que também 49% afirmam que hoje mais flexíveis, nomeadamente nas condições de devolução de produtos ou políticas de pagamento.

O SMB Trends Report foi realizado entre fevereiro e março, juntamente com um estudo de acompanhamento realizado em agosto na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia-Pacífico, e contou com a participação de 2.300 líderes e gestores de PME.