“Podemos ser importantes para a China – é uma sorte”

“A forma correta de entrar no mercado chinês é através de investimento direto estrangeiro (IDE) e não de exportações.” É Fernanda Ilhéu, ex-delegada do ICEP Macau, que o assegura. Um caminho que, segundo a agora docente do ISCTE, está a ser seguido pela China para entrar em Portugal (através de fusões e aquisições), enquanto o IDE português na China “é insignificante”.

Pedro Reis, ex-presidente da AICEP, dá o passo seguinte: “Há que fazer loop, trazer empresas chinesas para cá em parceria com as portuguesas, aproveitar sinergias – sobretudo a capitalização, um problema crónico em Portugal – para ganhar escala e depois investir no mercado chinês.” O hoje administrador do BCP defende que os investimentos chineses em Portugal têm funcionado como “acelerador de I&D e da agenda externa” das empresas portuguesas que têm recebido esses investimentos. Uma realidade reforçada por Rogério Campos Henriques, vice-presidente da Fidelidade, adquirida em maio de 2014 pela chinesa Fosun. O gestor destacou a aposta do investidor no mercado português num momento difícil da economia nacional e a relação mutuamente benéfica do negócio. A Fosun trouxe à seguradora uma estabilidade financeira que lhe permitiu consolidar uma estratégia própria de investimento em África e na América Latina, assinalou.

Vantagens também sublinhadas por Pedro Reis. “A China é extremamente importante para Portugal, dá-nos o que historicamente nos falta: escala.” Já Portugal, para a China, é um parceiro que facilita a entrada em mercados altamente regulados, defendeu, falando na necessidade de Portugal atrair parte do investimento previsto para a iniciativa Uma Faixa, Uma Rota. “Podemos ser importantes para a China e isso é uma sorte para nós.” Falando sobre o potencial económico da língua portuguesa, Ana Paula Laborinho, que estava em Macau durante a transição da administração portuguesa para a chinesa, em 1999, destacou que, segundo as perspetivas de crescimento demográfico no mundo, “em 2100 o continente onde se vai falar mais português é África”. Mas recorda o trabalho feito em Macau: “Achava-se que cinco ou seis anos depois da transição a língua portuguesa iria desaparecer; as autoridades chinesas não quiseram que isso acontecesse.” Na verdade, conta Carlos André, que liderou o Instituto Politécnico de Macau entre 2013 e 2018, de seis universidades a lecionar cursos de Português, passou-se para 39 na última década; havia 15 docentes e hoje são 178, os 300 estudantes de outrora são já mais de 3400.

José Carlos Matias, diretor do site Plataforma Media, salientou a importância da imprensa portuguesa em Macau, que “sempre teve um lado livre e independente que se mantém desde 1999”. Segundo o jornalista, há 16 anos em Macau, esta realidade só é possível “porque houve boas bases”: a lei de imprensa, de 1990, o sistema de incentivos à imprensa e a pujança económica da região nos últimos 20 anos, nomeadamente com a explosão do jogo. “A imprensa mais livre e o jornalismo mais independente que se faz hoje em Macau é em português e isso é importante preservar.”