O Dinheiro Vivo, no âmbito do 8º aniversário, desafiou gestores, empresários e académicos a apresentar uma ideia para Portugal na próxima década. Veja a proposta de José Manuel Oliveira, CEO da Decunify.

Uma proposta para Portugal na próxima década

Fazer uma proposta para o nosso País num espaço temporal de dez anos é um exercício demasiado arriscado, à velocidade com que vemos acontecer tantas transformações. No entanto, enquanto profissional das TIC, penso que devemos aproveitar todo o potencial que temos nesta área e rentabilizá-lo no desenvolvimento da economia digital. Há um longo caminho de investimento a fazer nesta área, mas com as competências que temos, podemos vir a ser um hub tecnológico de referência na Europa.

Uma ideia para a sua empresa na próxima década

A ideia, mas mais do que isso, o objetivo que tenho para a Decunify, é que seja capaz de continuar a acompanhar a evolução da tecnologia e que continue a ser uma organização com a capacidade de apresentar aos nossos clientes as melhores soluções tecnológicas, as quais lhes permitem rentabilizar os seus negócios. O desafio é enorme, pois as transformações que se avizinham são rápidas e complexas, mas esse é o desafio que queremos abraçar e que estou certo, com enorme sucesso.