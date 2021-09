Pôr os jovens a votar com conversas de sofá

© DR

Levar os jovens às urnas e pensar sobre a importância do voto para a democracia, os Direitos Humanos e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são objetivos que a AIDGLOBAL prossegue. E nesse sentido decidiu criar os Diálogos no Sofá - Bora lá!, que a par de movimento nas redes sociais apela ao voto nas autárquicas de domingo.

Integrado no projeto Jovens na Política - Participar para a Cidadania Global (2ª Ed.), promovida, nas redes sociais, pela AIDGLOBAL - Ação e Integração para o Desenvolvimento Global, e que tem como objetivo mobilizar os jovens para a importância da participação política, envolvendo-os em questões do Desenvolvimento e da Cidadania Global, o projeto leva os jovens a "refletir e debater sobre temas que os preocupam e em torno dos quais querem promover uma mudança", explica a organização, liderada por Susana Damasceno.

Depois de uma conversa na semana passada, com a presença de André Barata, professor de Filosofia na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade da Beira Interior, de João Cancela, professor e investigador de Ciência Política e de Relações Internacionais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e de jovens ativistas, como Francisco Cordeiro de Araújo, João Lopes, Mamadu Djaló, Quitéria Guirengane e Ricardo Andrade, além de Eduarda Marques, diretora Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Instituto Português do Desporto e da Juventude e Diretora do Centro de Juventude de Lisboa e da própria Susana Damasceno, presidente da AIDGLOBAL, a campanha prossegue.

Dirigida a pessoas dos 15 aos 34 anos, Bora lá, Sai do Sofá! "promove ativamente a mobilização da comunidade juvenil rumo às urnas", porque "é crucial que todas e todos se envolvam", explica Susana Damasceno. "É através do incentivo da juventude para a cidadania global, do investimento na Educação para o Desenvolvimento (ED) e da Cooperação para o Desenvolvimento (CpD) que criamos as bases para um mundo mais justo e sustentável. É essencial fazer-se acompanhar a cidadania global de uma consciencialização para a importância de um agir local. Ligar as necessidades das pessoas às suas realidades locais e tornar o seu envolvimento relevante para o contexto em que vivem e para a comunidade à qual pertencem é um passo para a transformação global, que tem início numa ação individual e local. Da mesma forma, o voto local é um voto global."

O desafio nas redes sociais

Para melhor chegar aos jovens, a AIDGLOBAL adotou, com as entidades parceiras, a linguagem dos mais novos, propondo um desafio: o envio de fotografias e vídeos por WhatsApp, (número +351 926 480 657), para posteriormente serem publicados nas páginas da campanha, na conta de Instagram @aidglobal e no Facebook @actglobaljovensnapolitica e @aidglobal.org.

É ainda incentivado o convite à leitura dos programas eleitorais dos vários partidos que concorrem às autárquicas e "à pesquisa, nesses programas, de palavras alusivas a temáticas, como os direitos humanos, que emergem alinhados com a sensibilização para temas como a justiça social, a dignidade, a equidade e a importância de se alcançarem os ODS, previstos na Agenda 2030". Envolver a juventude e torná-la parte integrante do processo de definição das políticas que dão forma ao mundo e à sociedade à qual pertence é um dos propósitos do projeto e da campanha Bora lá, Sai do Sofá! que, num convite à (re)ação, se propõe agitar consciências e mobilizar os jovens a escolherem o projeto de vida que querem viver.

A AIDGLOBAL é uma Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento, sem fins lucrativos, que desenvolve e promove diversos projetos no âmbito da Educação para o Desenvolvimento e Cidadania Ativa, em Portugal, incluindo na Região Autónoma da Madeira, onde tem uma delegação, em Porto Santo, e, ainda, no âmbito da Literacia, em Moçambique, na Província de Gaza.