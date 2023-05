Porbatata lança campanha para aumentar consumo da batata portuguesa

Sérgio Ferreira, presidente da Porbatata © DR

Começa esta quinta-feira a nova campanha de promoção da batata portuguesa. A iniciativa, lançada pela Porbatata, Associação da Batata de Portugal, quer alavancar o consumo da batata nacional, que no ano passado chegou às 957 mil toneladas, ou seja 92,5 quilos per capita, conforme revelou o presidente da associação ao Dinheiro Vivo.

Como explicou Sérgio Ferreira, "em 2016, a fileira uniu-se para a defesa do setor, cuja tendência seria de queda de consumo interno nos anos seguintes, e hoje é com satisfação e esperança que olhamos para este crescimento".

Em 2020 nasceu a Miss Tata, a marca coletiva da batata nacional, e nesse ano segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) registou-se um consumo anual de 906 mil toneladas. "Estamos conscientes que o trabalho desenvolvido pela Porbatata está diretamente relacionado com a promoção e comunicação, e acreditamos que possa ter contribuído para o incremento de consumo de batata, verificado em Portugal, no último ano", louva aquele dirigente.

Sérgio Ferreira garante que a associação que lidera vai continuar a fazer o seu trabalho promocional - até porque um dos objetivos é que exista um incremento de 10% no consumo, nos próximos dois anos - mas para chegar a estes valores "serão necessários incentivos no setor para inverter a tendência dos últimos anos de redução de áreas cultivadas de batata em Portugal e aumentar capacidade produtiva, por forma a satisfazer as necessidades de abastecimento do país", alerta.

Recorde-se que no ano passado as exportações de batata aumentaram 23%, para 24,6 milhões de euros. Como detalha a Porbatata, "em quantidade, as vendas para os mercados internacionais também cresceram de forma expressiva: 56% (para mais de 81 milhões de quilos)", sendo que o maior comprador do nosso produto é a Espanha, que representa 67% do valor total das exportações.

A campanha

Para a campanha que agora começa, e se prolonga até setembro, os objetivos passam por fortalecer a marca coletiva e incrementar o trabalho de comunicação que a Porbatata tem vindo a desenvolver. "Queremos fazer mais e melhor, mas precisaremos de financiamento para continuar e incrementar o trabalho de comunicação desenvolvido", apela Sérgio Ferreira.

Ao mesmo tempo o presidente da Porbatata considera ser importante trabalhar no aumento da capacidade da produção nacional, que representa atualmente cerca de 45 a 50% do consumo interno. "É objetivo aumentar a impacto da produção nacional no consumo interno, sabendo que existem outros fatores essenciais, para além da comunicação, que influenciam este indicador", considera.

E recorda que "é preciso, também, desfazer mitos de que a batata é um alimento com poucas vantagens nutricionais. Não só é um produto saudável, como é económico e muito versátil".