Porta 65: apoio ao arrendamento alargado para 5 anos

As mudanças no Porta 65 já são conhecidas e produzem efeitos a partir da data de entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2018, mas apenas esta quinta-feira foram publicadas em “Diário da República”. A idade limite para uma pessoa poder candidatar-se a este programa de apoio ao arrendamento jovem aumenta de 30 para 35 e o período da subvenção é também alargada das atuais 36 para 60 prestações.

Desta forma, sempre que o jovem complete 35 anos durante o prazo em que beneficia do apoio, pode ainda candidatar-se às duas fases seguintes. Esta regra é igualmente aplicável aos casais, quando um dos elementos complete 37 anos (e não 32 como nas regras que vigoraram até aqui) no prazo em que beneficia do apoio.

Em relação aos períodos de apoio, as primeira e segunda fases não sofrem alterações (durante 12 meses cada) mas a terceira e última (em que a subvenção representa entre 25% e 10% do valor da renda) e que agora estava limitada a 12 meses, passa a durar três anos.