Portagens. Organizações do interior agendam novos protestos

A Plataforma P’la Reposição das SCUT anunciou que irá promover, a 16 de fevereiro, uma nova manifestação de protesto contra os custos das portagens na A23 e A25, junto à Secretaria de Estado pela Valorização do Interior, em Castelo Branco.

No início de maio, prevê realizar uma iniciativa junto à fronteira com Espanha, com a colaboração e participação de sindicatos, trabalhadores, associações empresariais, empresas e comunidade de ambos os lados da fronteira.

A decisão de avançar com estes dois movimentos de protesto foi tomada ontem em reunião, que serviu para avaliar a recente decisão do Governo de reduzir o valor das portagens para os veículos de mercadorias, aplicando ainda um desconto adicional de 25% para as empresas sediadas em territórios de baixa densidade.

Para a Plataforma, estas medidas, embora “já resultado da pressão” que tem feito, “são insuficientes” e defende que “a redução progressiva deve ser aplicada a todos os utentes sem exceção”.

Face a este descontentamento, a Plataforma agendou novas ações públicas de protesto pela suspensão das portagens na A23 e A25. As datas serão anunciadas em breve.

A Plataforma reafirma “total disponibilidade” para ser recebida pelo secretário de Estado, João Paulo Catarino.

A Plataforma P’la Reposição das SCUT integra a Associação Empresarial da Beira Baixa, a Associação Empresarial da Região da Guarda, a Comissão de Utentes da A25, a União de Sindicatos da Guarda, a Associação de Empresários p´la Subsistência do Interior, a União dos Sindicatos de Castelo Branco e a Comissão de Utentes da A23.