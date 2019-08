Portagens renderam 1,1 mil milhões às concessionárias em 2018

As receitas com portagens renderam às concessionárias das autoestradas portuguesas um valor total de 1114 milhões de euros em 2018. Segundo a edição desta terça-feira do Correio da Manhã, o montante aumentou 79 milhões de euros face ao ano anterior.

De acordo com o diário, que cita dados da Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas ou Pontes com Portagens, a Brisa foi a concessionária que mais ganhou em 2018, tendo registado receitas de 592 milhões de euros.

A Lusoponte, responsável pela gestão do tráfego nas pontes Vasco da Gama e 25 de Abril, surge em segundo lugar com receitas na ordem dos 82 milhões de euros. Segue-se as Autoestradas do Atlântico, a Ascendi Norte e a Ascendi Beiras Litoral e Alta.

O ano passado nas estradas nacionais ficou ainda marcado pelo aumento expressivo do número de áreas de serviço, que mais do que duplicou em relação a 2017. Existem atualmente 146 áreas de serviço e 103 restaurantes nas autoestradas.