Portal da Queixa apontado como preferido para resolver problemas

"Mais de 80% dos consumidores afirmam escolher o Portal da Queixa para resolver um problema que tenham com uma marca ou entidade", aponta o estudo de opinião realizado pela plataforma com mais de um milhão de registados, que pretende saber quais são as tendências de comportamento dos seus utilizadores.

A exposição pública do problema e a facilidade de contacto com as marcas foram os principais aspetos apontados pelos inquiridos, quando questionados acerca do porquê de considerarem a plataforma uma opção para a resolução dos seus problemas. Neste sentido, 70% afirmou já ter recorrido ao Portal para apresentar uma queixa e 60% encontraram nela a solução. No que respeita à avaliação da experiência do utilizador, numa escala de 0 a 10, o nível de satisfação é superior a 8 para mais de 60% dos inquiridos, revela o estudo.

"A consulta da partilha de experiências através da nossa plataforma, ajuda os consumidores a tomarem decisões mais acertadas na hora de comprar", garante a CEO do Portal da Queixa, Sónia Lage Lourenço, tendo em conta que 72% dos inquiridos afirmaram ter por hábito ler experiências de outros utilizadores online antes de comprarem e que a opinião destes influencia a sua decisão de compra. Ainda sobre esta temática, 77,9% diz reconhecer ter desistido de comprar depois de ler opiniões negativas.

Segundo Sónia Lage Lourenço, a plataforma serve os utilizadores além das reclamações, sendo "uma referência nacional em matéria de consumo", onde não só se apresentam queixas e partilham experiências, como também se pesquisam informações "acerca de uma marca ou serviço antes da decisão da compra", diz a responsável em comunicado.

Outras conclusões que o estudo permitiu apurar foi o facto de os consumidores portugueses privilegiarem cada vez mais a informação fidedigna e conteúdos informativos sobre dicas e notícias. Por este motivo, uma das principais missões da plataforma passa por "contribuir para o aumento da literacia digital no consumo, algo muito referenciado neste estudo, onde os consumidores referem confiar nas sugestões/dicas veiculadas pelo Portal da Queixa", remata Sónia Lage Lourenço.