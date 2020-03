Portal da Queixa já recebeu mais de mil reclamações por causa da pandemia

O Portal da Queixa acumula já mais de mil reclamações relativas à pandemia da covid-19, mais de metade das quais são referentes a agências de viagens e a companhias aéreas. Os dados, referentes ao período de 2 a 22 de março, mostram, ainda, o descontentamento dos portugueses para com os hiper e supermercados, os serviços de entrega ao domicílio e o sector da Saúde.

As queixas contra a especulação de preços e as burlas online “começam também a ganhar expressão, adianta o Portal da Queixa em comunicado, que promete “estar atento” e “reforçar os alertas de literacia digital” para proteger os consumidores. O portal, a maior rede social de consumidores do país, passa também a disponibilizar gratuitamente, na sua plataforma, uma área para as empresas poderem comunicar diretamente com os consumidores, acrescenta o comunicado.

O cancelamento de voos e o respetivo reembolso são o principal motivo das 402 queixas relativas a agências de viagens e das 137 referentes a companhias aéreas, mas são, também, reportadas “em grande quantidades” as dificuldades de contacto. A eDreams acumula mais de metade das reclamações totais desta área (212), seguindo-se a XTravel (60), a Rumbo (29), a Logitravel (29) e a Mytrip.com (17). Nas companhias aéreas, o top 5 das queixas é ocupado pela Ryanair (69), TAP (47), Easyjet (9), Iberia (4) e SATA (3).

Mas com o evoluir da situação e a alterações dos hábitos de consumo, fruto do isolamento social e do Estado de Emergência decretado, as reclamações começaram a estender-se a outras áreas: Hiper e supermercados (75), Entregas ao Domicílio (51), Saúde (49), Sites de Reservas de Alojamento (39), Operadoras de Telecomunicações (39), Transportes Públicos (30) e Comércio Eletrónico (30).

“Como se verifica uma alteração comportamental no consumo, por parte dos portugueses, devido à quarentena – que se refletiu no aumentou das compras através da internet -, nomeadamente dos bens essenciais de consumo e outros, as empresas de entregas ao domicílio registaram uma subida abrupta de reclamações, a sua maioria relativas a dificuldades na entrega ou pedidos errados. Também os supermercados continuam a registar um número elevado de reclamações, relativas à dificuldade de acesso aos sites para efetuar a compra e a entrega respetivamente. Foi igualmente notório um volume anormal de reclamações dirigidas a farmácias e espaços de saúde, considerando a venda de produtos desinfetantes a preços exorbitantes”, diz o CEO do Portal da Queixa.

Destaque, ainda, para as queixas relativas às operadoras de telecomunicações, com “relatos de aproveitamento com ofertas camufladas, nomeadamente por parte de operadoras de telecomunicações, onde referem oferecer determinados acessos ou condições gratuitas, contudo, com a contrapartida de fidelização por mais 24 meses”.

Pedro Lourenço alerta, ainda, para as burlas online. “Todos sabemos que já ocorrem tentativas de burla online, com aproveitamento da condição atual dos consumidores em casa e com acesso à internet. Esta será uma realidade que será amplamente aproveitada pelos alegados burlões, para aliciar os consumidores à utilização de ferramentas que, por falta de literacia digital, estarão vulneráveis a novas formas de burla. O Portal da Queixa tem estado a alertar os consumidores desses perigos e irá reforçar os avisos, nos próximos dias, com vídeos e notícias pedagógicas. Estamos igualmente a desenvolver um movimento social de literacia digital com o OLX como parceiro, com vista a aumentar este conhecimento e ensinar os consumidores a usar a internet em segurança”, sublinha.

No comunicado, o Portal da Queixa dá, ainda, conta de algumas alterações que introduziu, de modo a promover uma aproximação aos consumidores. Assim, e com o objetivo de os manter “informados ao minuto”, foi criado um feed na plataforma exclusivo para “reclamações, notícias e informações importantes” relativas à pandemia da covid-19. E dado que a maior parte das lojas estão encerradas, o portal passa, ainda, a “disponibilizar gratuitamente, na sua plataforma, a área ‘Notícias’ para as marcas poderem comunicar diretamente com os seus consumidores”.

Pedro Loureço explica: “Como forma de potenciar a comunicação entre as marcas e os consumidores, decidimos disponibilizar gratuitamente todos os nossos canais (site, newsletter e redes sociais) a todas as marcas que pretendam comunicar informações importantes, nomeadamente assuntos como mudanças de horários no Apoio ao Cliente; encerramento de lojas; políticas de devolução e entrega de produtos ou abertura de novos canais de comunicação, entre outros temas, que sabemos que vão gerar impacto na relação entre as marcas e os seus consumidores.”