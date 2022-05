Portal da Queixa recebe 1559 reclamações sobre setor do turismo em quatro meses

Portal da Queixa recebeu 1 559 reclamações no setor do turismo no 1º quadrimestre © André Rolo/Global Imagens

O Portal da Queixa recebeu 1559 reclamações relacionadas com a categoria Hotéis, Viagens e Turismo. A análise aos dados identificou, entre 1 de janeiro e 30 de abril, um aumento de 73% relativamente ao número de reclamações dirigidas ao setor do Turismo, em comparação com o mesmo período em 2019 em que foram identificadas 903 reclamações (ano de referência por ter sido o último em que o setor funcionou na normalidade), revela Portal em comunicado.

As reclamações dos consumidores relacionadas com reembolsos e cancelamentos de viagens correspondem a 48%. As entidades para as quais penderam as queixas nos últimos quatro meses foram a eDreams (25%), TAP (18%), Ryanair (7%), Booking (4%) e Rumbo (4%).

Além do mais, seguem-se outros problemas como as reservas (alteração de reservas, pagamento de suplementos, atrasos, entre outros) a gerar 28% das queixas e as dificuldades do consumidor no apoio ao cliente, com uma fatia de 7% no total de reclamações, lê-se na mesma nota.

Reembolsos são problema dominante

O estudo revelou ainda que 834 reclamações (53%) dirigem-se às agências e sites para reservas de viagens, 624 reclamações (40%) estão relacionadas com as companhias aéreas e aeroportos e 57 reclamações (4%) relacionam-se com as estadias (clubes de férias, guias e passeios turísticos, hotéis e cadeias hoteleiras, motéis, pousadas e turismo rural e ainda sites de reservas de alojamento).

Na três principais subcategorias mencionadas verificou-se que o reembolso e cancelamento de viagens é o problema que domina entre as reclamações, com maior enfoque na subcategoria agências e sites de reservas de viagens (53%), nas companhias aéreas/aeroportos (46%) e nas estadias foi o motivo para 37% das reclamações registadas.

No que toca ao índice de satisfação, indicador que expressa o desempenho das marcas no Portal da Queixa com base na interação (resposta e solução) com os utilizadores, as cinco entidades que mais sofreram reclamações revelam um índice de satisfação baixo, situado entre os 9 e os 16.2 (em 100), traduzindo taxas de resposta e de solução de percentagens inferiores a 15%.